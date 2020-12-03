«Год ипотеки»: в 2020 жители Кубани оформили в Сбере на 20 млрд больше ипотечных кредитов, чем годом ранее

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

За 10 месяцев банк выдал жителям Кубани свыше 27 тысяч ипотечных кредитов на сумму 57 млрд рублей, это на 20 млрд больше, чем годом ранее.

Влияние на увеличение спроса оказывают программы ипотеки с льготной процентной ставкой. Так, с начала действия программы ипотеки с господдержкой 2020 Сбер выдал жителям региона 8,7 тысяч кредитов на сумму 17 мдрд рублей. Положительная динамика отмечается по программе льготной ипотеки для семей с детьми. В Краснодарском крае в 2020 году объем выдачи кредитов по этой программе увеличился на 35% по сравнению с 2019 годом. В текущем году ей воспользовались 1300 семей, объем выдачи составил 2,8 млрд рублей.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«В 2020 году рынок недвижимости Краснодарского края продемонстрировал уверенный рост, который стал возможен в том числе благодаря снижению ипотечных ставок и программам господдержки. Так, 30% от объема выданных жилищных кредитов на Кубани пришлось на ипотеку с господдержкой 2020, ставка по которой в Сбере составляет 6,1% годовых при использовании сервиса электронной регистрации. Постановлением Правительства действие этой программы продлено до июля 2021 года, поэтому желающие граждане могут воспользоваться ей и решить квартирный вопрос уже в этом году».

В действующей эпидемиологической ситуации Сбербанк обеспечивает необходимые сервисы для дистанционного оформления ипотеки и открытия счета эскроу – сделать это можно в приложении «Сбербанк онлайн». Всё больше клиентов – 74% - предпочитают оформлять жилищные кредиты через дистанционные каналы обслуживания, в то время как в офисах банка заявки подали лишь 26% заемщиков.

Сбер предоставляет возможность удаленного заключения сделки по покупке недвижимости. В Краснодарском крае 83% ипотечных сделок Сбербанка проходят с использованием сервиса электронной регистрации, который позволяет отправить сделку на регистрацию в Росреестр дистанционно. Большинство заемщиков банка – 91% – используют сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает выполнение обязательств продавцом и покупателем, гарантируя первому перечисление средств, а второму – регистрацию сделки в Росреестре.