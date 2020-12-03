Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 декабря 2020 увеличилось на 170

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. На прошлой неделе график по количеству заболевших несколько дней опускался, но снова пополз вверх. По данным на 3 декабря за последние сутки зафиксировано 170 пациентов с COVID-19 в 25 районах.

- В Краснодаре заболели 67 человек, в Кавказском районе - 16, в Сочи – 12, в Павловском районе – у восемь. Семь пациентов получили положительные результаты после теста на коронавирус в Гулькевичском районе, по шесть – в Апшеронском и Северском районах. По пять новых случаев инфекции выявлено в Абинском и Тбилисском районах, по четыре – в Туапсинском и Выселковском районах. По три новых пациента прибавилось в госпиталях в Ейском, Калининском, Каневском, Красноармейском и Усть-Лабинском районах. По два человека заболели в Геленджике, Динском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Тихорецком и Крымском районах. По одному заболевшему зафиксировано в Армавире, а также Брюховецком и Щербиновском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что среди заразившихся – 21 ребенок, самому младшему – 1 год.

Стоит отметить, что в настоящее время 51 заболевший находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.