В Краснодарском крае с COVID-19 скончались еще шесть человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 3 декабря в регионе за последние сутки скончались еще шесть человек в разных муниципалитетах.

- В Краевую клиническую больницу №1 умер 60-летний житель Краснодара. В инфекционной больнице №4 Армавира не стало 71-летней местной жительницы. 71-летний житель Сочи умер в городской инфекционной больнице №2. В Крымской ЦРБ перестало биться сердце 77-летнего жителя Темрюкского района. В Тихорецкой ЦРБ скончался 61-летний житель Белоглинского района. Также летальный случай произошел в Северской ЦРБ, здесь умер 67-летний пациент, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что все умершие наряду с коронавирусом страдали сопутствующими заболеваниями.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 3 декабря за последние сутки в регионе с COVID-19 в больницы попали 170 человек, среди них – 21 ребенок.