Перед Новым годом на Кубани усилят контроль за вырубкой елок

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Перед новогодними праздниками просыпаются черные лесорубы. Они спиливают в лесах хвойные деревья, а затем продают пушистых красавиц, чтобы заработать. В связи с этим в Краснодарском крае усилят контроль за лесным фондом.

- Вплоть до 10 января леса Апшеронского, Туапсинского, Северского, Мостовского районов и Горячего Ключа будут проверять специальные рейдовые группы. В прочесывании территорий задействуют лесных инспекторов, казаков, полицейских, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Стоит отметить, что за незаконную рубку дерева можно получить штраф до 300 тысяч рублей. А, если ветки валятся с помощью спецтехники, то могут впаять и до 500 тысяч рублей.

Обо всех случаях несанкционированной вырубки леса можно сообщать по телефонам: 8-800-100-94-00 (ЕДДС) или 8(861) 293-78-48 (Минприроды края).