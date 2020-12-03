В ноябре 2020 года сотрудники Росгвардии на Кубани уничтожили 36 боеприпасов времен войны

Фото Росгвардии

Только за один последний месяц десятки раз специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии по краю выезжали на обследование боеприпасов периода Великой Отечественной войны, найденных в различных районах региона.

Буквально накануне странного вида предмет на тротуаре на пересечении улиц Гриня и Индустриальной в Славянске-на-Кубани заметил местный житель.

Мужчина сразу сообщил о находке в полицию. Специалисты ОМОН на месте установили, что это не что иное, как 75-мм минометная мина образца 1940-х годов.

- Взрывотехники Росгвардии транспортировали мину в песчаный карьер и уничтожили ее с соблюдением необходимых мер безопасности. Несколькими днями ранее росгвардейцы обезвредили ручную гранату периода войны, которую краснодарец нашел на территории своего частного домовладения во время земельных работ,- сообщает пресс-служба управления Росгвардии по краю.

В ноябре 2020 года Росгвардии на Кубани уничтожили 36 боеприпасов различного калибра времен войны.