В Сочи будут судить директора сети аптек, продававшей детям сильнодействующие лекарства

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Перед судом в Сочи предстанет директор сети аптек с более чем 20-летним стажем работы.

Женщина в течение всего 2018 года, грубо нарушая закон, давала указание сотрудникам продавать сильнодействующие успокоительные и снотворные лекарства без рецепта покупателям любого возраста, включая даже детей, пятеро из которых в результате получили медикаментозное отравление.

Объем продаж у аптечной сети рос, вместе с интересом к ее деятельности у полиции. Затем дело было передано в СК.

- Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней бывшего директора коммерческой организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ),- сообщает СУ С по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.