Программы реабилитации после коронавируса предлагают 22 санатория Сочи

Фото мэрии Сочи

Реабилитационные программы после перенесенного COVID 19 в Сочи проходят под контролем врачей. В курс восстановления включены различные процедуры и лечение климатическими факторами курорта.

Восстановительные курсы предлагают сочинские здравницы, расположенные как у моря, так и горах. Программы реабилитации рассчитаны на 14, 18 и 21 день.

Например, санаторий «Октябрьский» разработал специальную недельную программу «Легкое дыхание». За это время гости здравницы могут побывать в барокамере и соляной пещере, принять ингаляции лекарственными препаратами и физиотерапию.

Светлана Батяйкина. Фото мэрии Сочи

А в санатории «Металлург» в программу входят озонотерапия, лечебная физкультура и плавание в бассейне. Во всех здравницах предлагают кислородные коктейли, здесь также можно пройти курс массажа и бальнеолечение. На территориях санаториев проложены терренкуры, где можно совершать оздоровительные прогулки на свежем воздухе.

– Наши санатории смогли предложить максимальный выбор программ реабилитации для тех, кто перенес коронавирус. Администрация города будет оказывать им максимальную поддержку в продвижении этих услуг, – отметила директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

Направление в санаторий врачи выдают не раньше, чем через две недели после выписки из стационара или лечения от коронавируса на дому.