В Динском районе после капремонта открылась детская поликлиника

Фото Минздрава КК

Поликлиника для юных жителей райцентра отремонтирована и переоборудована по профильной краевой госпрограмме за более чем 31 миллион рублей.

Здесь появилась новая игровая зона, комната для кормления, возможности для перемещения маломобильных пациентов. Новое оборудование позволяет быстрее и на современном уровне оказывать помощь детям.

- В обновленной поликлинике все продумано до мелочей – начиная от внешнего облика и прилегающей территории до внутренних помещений,- написал губернатор Вениамин Кондратьев у себя в соцсетях.

Районная поликлиника преобразилась не только внутренне, но и внешне-здесь обновлены фасады, заменена кровля, проведены новые коммуникации.

Поликлиника в Динском районе обслуживает более 8 тысяч местных детей. В каждую смену сюда обращаются более 220 пациентов.