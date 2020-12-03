До конца 2020 года по нацпроекту в Новороссийске и Сочи отремонтируют более 60 км дорог

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Ремонт дорог по нацпроекту в крае в 2020 году удалось завершить досрочно, поэтому уже в этом году выделены дополнительные средства, и в некоторых городах уже начали ремонт трасс в счет плана 2021 года.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» треть запланированных на следующий год работ намечено провести досрочно.

- Из 173 километров дорог местного значения до конца года приведем в порядок 61,2 км в Сочинской и Новороссийской агломерациях, – рассказал вице-губернатор края Александр Трембицкий.

В 2021 году ремонт начнется на оставшихся трассах. В Краснодаре – 62 участка дорог, в Сочи – 49, а в Новороссийске – 11.

Всего в 2021 году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснодарском крае будет направлено 4,5 млрд рублей.