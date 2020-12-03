Открылась онлайн-выставка из цикла «Путешествуйте дома», посвященная 10-летнему юбилею горного курорта «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Портал о событийном туризме TRIP2RUS.RU, московский Сад «Эрмитаж» и горный курорт «Роза Хутор» представляют новый совместный проект – онлайн-фотовыставку «ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ДОМА. РОЗА ХУТОР: 10 ЯРКИХ ЛЕТ ВМЕСТЕ».

В декабре этого года Роза Хутор отмечает 10-летие. Сегодня это круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший объект наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Зимой к услугам отдыхающих лучшие горнолыжные трассы. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. Ежегодно курорт посещают около 2 миллионов гостей.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

На Роза Хутор самая большая зона катания в России – 102 километра. 68% трасс расположены выше 1500 метров над уровнем моря. На курорте создана крупнейшая в Европе система искусственного оснежения, которая включает два искусственных озера, 404 снегогенератора, в том числе 382 стационарных и 22 мобильных. При отрицательных температурах система позволяет оснежить более 100 гектар площади и обеспечивает продолжительность сезона катания до 140 дней в году - почти до майских праздников.

Восемь раз подряд Роза Хутор признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии престижной международной премии World Ski Awards. В этом году курорт удостоился награды Travellers’ Choice сервиса TripAdvisor и вошел таким образом в число лучших достопримечательностей мира.

«Мы поздравляем самый известный российский горный курорт с юбилеем и рады представить возможности зимнего отдыха на Роза Хутор. Нынешний год был для всех нас очень непростым, но во всем надо искать свои плюсы: многие открыли для себя отдых внутри страны и обнаружили, что наши российские курорты ничем не уступают, а порой и превосходят по уровню мировые аналоги. Роза Хутор как раз относится к таким курортам, где даже самый притязательный турист останется довольным. И это, еще не говоря о прекрасной природе и великолепных пейзажах вокруг!» - отмечает Елена Сергеева, главный редактор портала TRIP2RUS.RU – Путешествуйте дома.

«В декабре нынешнего года мы отмечаем нашу первую важную веху – десятилетие с момента открытия Роза Хутор. За это время нам удалось создать в горах Сочи настоящий курорт мирового уровня. Мы много работали для того, чтобы каждый наш гость всегда, в любое время года, мог полноценно и разнообразно отдохнуть, получить удовольствие от окружающей природы, сервиса, общения с приятными людьми. Надеюсь, что фотовыставка, посвященная Роза Хутор, создаст правильное приподнятое настроение и подарит ощущение праздника. Именно такие чувства, мне кажется, возникают у всех, кто отдыхает на нашем курорте!» - сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Онлайн-выставка в сопровождении аудиогида располагается на платформе Qwixi Tour и доступна всем желающим совершенно бесплатно. Посмотреть и скачать ее можно по ссылке https://clck.ru/SD5r9.