На Кубани ищут пропавшего три месяца назад 17-летнего парня

Фото СУ СК по краю

В сентябре 2020 года 17- летний житель Кропоткина ушел из дома на улице Московской, сказав своему отцу, что собирается поехать в Армавир всего на несколько дней к друзьям. После этого родственники уже не видели парня ни разу, его телефон перестал отвечать на звонки.

Пропавший Иван Доценко выглядит старше своих лет - на вид ему 20-25, кавказской внешности, рост 170 см., волосы у парня темно-русые прямые, глаза карие, носит бороду. В день исчезновения юноша был одет в синие джинсы,светло-серую футболку и такого же цвета кроссовки.

- Сейчас проводится проверка, для установление местонахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Ивана Доценко, следствие просит сообщить об этом по телефонам: (86138) 6-12-85; (86138) 6-12-88; 8-961-530-31-59 или 02,- сообщает СУ СК по краю.