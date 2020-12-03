Доля безналичных платежей на Кубани превысила 50%

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Структура платежей склоняется в пользу безналичного варианта в крае все больше в том числе и в связи с пандемией – платить картой безопаснее и быстрее. Доля безнала в платежах выросла почти вдвое.

– Доля безналичных платежей в регионе увеличилась с 30% до 52% с учетом объемов операций, совершенных через Интернет и при помощи сообщений с мобильных телефонов, – рассказал вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Число платежных терминалов в регионе увеличилось со 120 -ти до 176 тысяч в ходе реализации программы «Безналичная Кубань».

Доступность финансовых инстументов на Кубани улучшилась, однако в отдаленных сельских районах люди по-прежнему чаще всего предпочитают использовать только наличные.

- Вместе с тем, мы неизменно фиксируем сокращение числа таких районов, – подчеркнул начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

При этом, в регионе намечено и далее стимулировать доступность финансовых услуг для широких масс населения.

В частности, делать это планируется при помощи системы CashOut.

- Это услуга по выдаче наличных держателям карт через кассы магазинов. Особенно это актуально для жителей малонаселенных и труднодоступных районов. Сейчас снять наличные деньги можно в 116 торгово-сервисных предприятиях края, – отметил Игорь Галась..