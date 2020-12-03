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В Краснодарском крае в 2021 году появится газодымозащитная служба

Ее создание потребует крупных бюджетных затрат
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Сейчас на Кубани действуют 38 краевых пожарных частей, три новых открылись за последние 2 года. Тем не менее, этого числа недостаточно- в более чем 200 населенных пунктах региона время прибытия пожарных превышает нормативные 20 минут.

Поэтому к 2024 году в крае планируется построить еще 10 пожарных частей.

- Мы должны по поручению правительства создать свои газодымозащитные подразделения. Это необходимое условие для дальнейшей работы краевой противопожарной службы. В январе мы должны понимать, что для этого необходимо. , – отметил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе совещания в краевой администрации.

Затраты регионального бюджета на эти цели весьма значительны, и предварительно оцениваются более чем в 450 млн рублей.

– Тем не менее, эта служба необходима нашему региону. Сейчас, зачастую мы тушим пожары по периметру, у нас нет оборудования и полномочий, чтобы зайти в здания. Новые подразделения помогут нам спасать еще больше людей, – заявил министр ГО и ЧС края Сергей Штриков.