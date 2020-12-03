В Центральном районе Сочи построят новую школу

Фото мэрии Сочи

Новую школу в Сочи планируют построить на улице Пирогова. Здесь находится давний недострой - здание, которое должно было стать корпусом горбольницы №2. Уже много лет объект простаивает, а сейчас он передан на баланс управления по образованию и науке мэрии Сочи.

О перспективах нового строительства стало известно в ходе планового выездного совещания главы города.

– На этом земельном участке была проведена экспертиза. По заключению специалистов этот объект нужно снести и построить на его месте другое здание, соответствующее всем нормам безопасности. Для нас принципиально важно, чтобы в Сочи создавались комфортные условия для детей и педагогов. И если появляется возможность возвести в городе дополнительные школы и детские сады, мы обязаны этой возможностью воспользоваться, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский в ходе посещения микрорайона.

При проектировании новой школы образования мэр поручил также проработать вопрос расширения тротуара рядом и организовать площадку для разворота машин.