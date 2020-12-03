45-летняя жительница Сочи в течение 11 лет получала пособие по инвалидности по подложным документам

Фото Ксении Тимофеевой

Полиция в Сочи, совместно с УФСБ России по региону выявили факт крупного мошенничества при получении выплат по инвалидности.

45-летняя жительница курорта предоставила в инстанции пенсионного и социального обеспечения, фиктивные документы о якобы наличии у неё инвалидности второй группы.

На основании этой «липы» сочинке назначили повышенную пенсию, а также другие ежемесячные выплаты и компенсации.

Подлог исправно работал в течение 11 лет. С сентября 2009 года по июль 2020 женщина незаконно получила более 1,9 млн. рублей.

-Следственным управлением УВД по городу Сочи в отношении 45-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) расследовано уголовное дело, которое сейчас передано в суд.

Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.