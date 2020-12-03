"Орлята" осваивают профессии будущего

Фото: ВДЦ

Во Всероссийском детском центре стартовала смена «ПРОфессиональное ПРОдвижение», в течение которой дети попробуют свои силы в девяти компетенциях и сдадут демонстрационный экзамен.

Участниками смены стали 230 детей в возрасте 11-16 лет из Москвы, Московской области и Ставропольского края. Они являются победителями Всероссийского конкурса исследователей и изобретателей, дипломантами Всероссийского конкурса исследовательских работ по техническому творчеству, призёрами Всероссийских олимпиад по физике и точным наукам, членами научных обществ учащихся, а также обладателями дипломов и грамот Всероссийского и регионального уровней за достижения в области физики, астрономии, информатики, обществознания и технического творчества.

«Мы очень рады видеть в «Орлёнке» активных и целеустремлённых ребят, которые уже представляют, чем они хотят заниматься в жизни, и активно развиваются в выбранной области. Во время смены «ПРОфессиональное ПРОдвижение» у детей есть прекрасная возможность испытать себя в одной из компетенций, получить новые необходимые знания, а также найти товарищей со схожими интересами. Уверен, что каждый ребёнок пройдёт обучение успешно и проявит себя на финальном этапе сдаче демонстрационного экзамена», прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

В течение смены дети освоят перспективные отрасли и профессии. Обучение пройдёт по следующим компетенциям: промышленная робототехника, инженерный дизайн CAD, эксплуатация БАС, рекрутинг, фармацевтика, физическая культура и фитнес, интернет-маркетинг, преподавание английского языка в дистанционном формате, а также эксплуатация сервисных роботов.

«Рецепт счастья прост: определить дело, от которого вы будете получать удовольствие, и сделать его своей работой. В ближайшие три недели я желаю вам пробовать, учиться, ошибаться и обязательно найти занятие по душе. А если не получится, продолжать искать. Ведь любой путь начинается с первого шага. Сделайте его в «Орлёнке»! Пусть эта смена раскроет в вас новые компетенции – не только профессиональные, но и личностные», обратилась к участникам смены заместитель директора ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс» Ирина Петрова.

Ребята также посетят курс «Лидер собственного развития: командообразование», сбор целеполагания и тематический час «На пути к успеху». Орлята узнают секреты успешных публичных выступлений и правила эффективного общения со сверстниками и взрослыми, познакомятся с технологией постановки цели и определения путей ее достижения, приобретут опыт командной работы в процессе создания технических и социальных проектов.

В финале смены орлята сдадут демонстрационный экзамен. Каждый ребёнок получит сертификат участника смены.

Смена пройдёт с 1 по 21 декабря 2020 года.