В Краснодаре достроят два проблемных жилых комплекса

Фото администрации КК

В Краснодаре будут достроены два крупных ЖК -«Луч» и «Заря» . Об это написал у себя в соцсетях первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Реализует проект краевой фонд защиты прав дольщиков.

– Общая площадь этих объектов составляет более 20 тысяч квадратных метров. Несколько сотен семей получат свои законные 525 квартир, – отметил Алексеенко.

На объектах уже ведется техническое обследование конструкции зданий и стройплощадок, и после получения заключения экспертизы достраивать ЖК начнет специально созданная госкомпания.

Юристы уже начали подготовку всех необходимых документов для передачи объектов региональному Фонду.

- Наши сотрудники приложат все усилия, чтобы максимально ускорить все процедуры по завершению этих объектов, – отметила директор Фонда защиты дольщиков Кубани Евгения Шумейко.