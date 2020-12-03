«Россети Кубань» отремонтирует брошенные электросети в пригороде Краснодара

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Внеплановый ремонт взятых на баланс электросетей проведут специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань». В планах энергетиков привести в порядок высоковольтные линии электропередачи, питающие несколько садоводческих товариществ в пригороде краевой столицы. Это почти пять тысяч бытовых потребителей.

Напомним, бесхозяйными считаются объекты электросетевого хозяйства, собственник которых неизвестен, либо отказался от права собственности.

Такие электросети находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, поскольку длительное время считались бесхозными, а значит, много лет никто не проводил плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов. В результате линии работали с перегрузками и нередко становились причиной аварий – одной из основных причин снижения качества электроснабжения и высокого уровня потерь электроэнергии.. Кроме того, такие энергообъекты могут стать угрозой для здоровья и даже жизни людей.

Краснодарские энергетики планируют до конца декабря заменить 20 км провода на воздушной линии и провести комплексное обслуживание трансформаторных подстанций. Ремонтными работами в пригороде Краснодара занимаются более 20 специалистов, восемь единиц техники, в том числе специальной.

В компании «Россети Кубань» предупредили, что в связи с ремонтными работами возможны временные отключения электроэнергии на следующих объектах:

ДНТ «Виктория», «Виктория и К»;

НСТ «Юбилейное», «ЮГТекс», «Радуга», «Пашковское»;

КСТ «Чайка», «Восток»;

ст. Старокорсунская;

КП «Зябликово».

Также ограничения подачи электроэнергии возможны на объектах и электроустановках физических лиц и компаний «ВВК ЮГ», «Нива 1».

Подробнее о ходе ремонтных работ можно узнать на сайте администрации Краснодара, на официальных страницах Краснодарских электросетей в соцсетях и с помощью единого интернет-портала группы компаний «Россети» СветлаяСтрана.рф.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).