На Кубани прокуратура организовала проверку по факту ДТП со школьным микроавтобусом в Абинском районе

Место аварии. Скрин: @dtpabinsk

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП с школьным микроавтобусом «Газель» в Абинском районе. На место происшествия выехал прокурор района.

- В настоящий момент предварительно установлено, что водитель «Газели», выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество проезда ехавшему по главной дороге легковому автомобилю Nissan Almera, в результате чего произошло столкновение, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Автобус и иномарка слетели в кювет. Дети и водители получили травмы.

- В автобусе ехали четверо детей. Предварительно, трое из них не получили серьезных повреждений, - уточнили в пресс-службе прокуратуры, - Один ребенок, 12-ти лет, находится на обследовании.

Водитель иномарки получил травму ключицы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали шесть человек.