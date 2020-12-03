В Крыловской ЦРБ обновят хирургическое отделение

Фото Минздрава КК

На капремонт и оснащение второго этажа основного корпуса больницы выделено более 20 млн рублей по профильной госпрограмме.

Ремонт начался в хирургическом отделении Крыловской районной больницы. Отделение рассчитано на 45 мест.

Здесь меняют все коммунальные сети, отремонтированы будут стены, реконструированы дверные проемы. Кроме того, отделение будет переоборудовано в соответствии с современными требованиями. Работы планируется завершить к концу января 2021 года.

– В этом году отделение получит новое оборудование и мебель. Уже приобретены фиброгастроскоп, операционный стол, светильники, функциональные кровати. В планах монтаж кислородных узлов в палате интенсивной терапии, – рассказали в региональном Минздраве.

Всего в крае в 2020 году намечено отремонтировать 113 медицинских учреждений на общую сумму 1,4 млрд рублей.