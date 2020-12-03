Автобус № 1 в Краснодаре будет ходить до поселка Российского

Фото мэрии Краснодара

С 5 декабря автобус маршрута № 1 в Краснодаре изменит свой маршрут Новая схема движения будет продолжена от Мегацентра «Красная Площадь» до поселка Российского.

Эти изменения сделаны по многочисленным просьбам жителей поселка, откуда ранее нельзя было напрямую добраться до Ростовского шоссе.

- Автобусы будут ехать от остановки «Мегацентр «Красная Площадь», с выездом через транспортную развязку на Ростовское шоссе и затем по улицам Пригородной, Российской, Тепличной, Тверской, 2-й Тверской до ул. им. Комарова в пос. Российском,- сообщает мэрия Краснодара.

Сообщается также, что интервал движения останется прежним и не превысит 7 минут. Для этого на линию выйдет дополнительный транспорт.

Начиная с 5 декабря поменяется и название маршрута. Теперь он будет звучать как «Автовокзал Южный — Мегацентр „Красная Площадь“ — ул. им. Комарова В.М.».