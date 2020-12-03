На месяц раньше плана дорожники в Сочи завершили ремонт огромного тоннеля

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Движение машин по «Мамайскому» тоннелю длиной 2619 метров возобновлено с 0 часов 3 декабря.

- Работы на искусственном сооружении фактически продолжались в течение года и 27 дней, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Теперь в Сочи сняты все ограничения и отменена временная схема объезда участка капремонта, действовавшая в центре Сочи с 5 ноября прошлого года.

- Работы велись в режиме 24/7, практически в две смены. Ввод в эксплуатацию был запланирован на 31 декабря, но дорожники справились почти на месяц раньше, - рассказал начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Черноморье» Сергей Лысков.

В ходе длительного капремонта в тоннеле были устранены трещины постоянной обделки, закреплены грунты основания лотка тоннеля, налажена работа систем водоотведения и освещения.