Полицейские задержали одного из грабителей ломбарда в Белореченске

Скриншот с видео

По сети разлетелось видео с камер наблюдения, как в Белореченске двое мужчин грабили ломбард под гимн России. Мужчины были одеты в костюмы, в которых сейчас медики работают с коронавирусными больными – закрыто все, даже про перчатки и бахилы не забыли. Но, несмотря на предприимчивость, полицейским удалось выйти на их след.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что один из подозреваемых выехал в Республику Адыгея. Он задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Дясятку», на которой уезжали от ломбарда грабители, нашли в лесополосе. В машине лежала часть похищенного золота. Сейчас задержанный заключен под стражу, полицейские разыскивают его подельников. Возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что владельцы уже посчитали, на какую сумму преступники вынесли ценностей. Было похищено 270 наименований ювелирных изделий, сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей.