На Кубани офицеры СК возложили цветы к Вечному огню в День неизвестного солдата

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае офицеры Следственного комитета приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню неизвестного солдата. Сотрудники СКР отдали дань уважения всем неизвестным солдатам. Возложив цветы и венки к Вечному огню на площади Героев, участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

Затем, в парке имени 30-летия Победы города Краснодара следователи приняли участие в церемонии передачи останков красноармейца Магомеда Маркулова родственнику для захоронения в Республике Дагестан – на родине бойца.

Этой осенью поисковики ассоциации «Кубаньпоиск» в горах Туапсинского района, на высоте 396,8 метра обнаружили останки солдата, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Позже был установлен красноармеец 8-й гвардейской отдельной стрелковой бригады Магомед Маркулов, который погиб 2 декабря 1942 года.

В ходе церемонии руководитель организационно-контрольного отдела краевого следственного управления Михаил Шитов обратил внимание на важность сотрудничества СК с поисковыми движениями Кубани.