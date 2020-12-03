Мэр Краснодара прокомментировал возможный снос частных домов из-за строительства трамвайной ветки

Фото: krd.ru.

В Краснодаре жители улицы Дачной обратились к мэру. Они высказали опасение, что из-за строительства новых трамвайных линий в Восточно-Кругликовском районе их частные дома попадают под снос.

- Сносить дома для реализации этого проекта - неправильно, такую задачу я никому не ставил, - написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Глава города подтвердил, что у муниципалитета есть планы по строительству трамвайных путей с разворотным кольцом по улице Домбайской. Намечено стать ее самой протяженной из запланированных - более 9 км.

Но он обратил внимание, что проект планировки и иные разрешительные документы еще не утверждались. По словам мэра, выбор будущей трассы должен минимально соответствовать интересам жителей.