Сочи к зимним праздникам украсят световыми композициями

Фото: sochi.ru.

Сочи к Новому году украшают разнообразными световыми композициями. Более 500 эффектных декор-уголков появятся на фасадах здравниц и магазинов, в скверах и курортных парках.

К наступающему 2021 году в городе приняли концепцию праздничного оформления, слоган которой «Сочи сияет».

- К новогодним и рождественским праздникам Сочи действительно будет сиять в самых теплых и ярких тонах, – рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

Основным цветом новогоднего оформления выбрали золотой.

Напомним, что 1 декабря в Сочи открылись рождественские ярмарки. В их ассортименте: сувениры, подарки и сладости местных производителей.

Новогодние базары работают на Площади Флага и у администрации Адлерского района. С 20 декабря ярмарки начнут работу в Имеретинской низменности и на улице Орджоникидзе.