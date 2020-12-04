На выходных в Краснодарском крае будет ветрено

Спасатели просят быть осторожными при сильном ветре Фото: Евгения ГУСЕВА

Неделя на Кубани закончится без осадков, в выходные ожидается солнечная погода. Температура воздуха максимально будет достигать 13 градусов. В воскресенье подует сильный ветер.

- В Краснодарском крае 5 и 6 декабря переменная облачность, без осадков, лишь в конце периода в южной половине края местами слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра местами могут достигать 18 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидается усиление ветра. 6 декабря в Новороссийск придет настоящий ураган. По данным синоптиков, здесь порывы достигнут 23 м/с. В это время в Краснодаре также ожидается сильный ветер, но в краевом центре максимальные порывы достигнут 17 м/с.

Спасатели рекомендуют в сильный ветер не выходить без надобности из дома и не находится под временными конструкциями и опорами ЛЭП.