В Краснодаре можно получить бесплатную консультацию юриста

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В краевом центре Муниципальное юридическое бюро из-за коронавируса не проводит традиционные дни открытых дверей. В связи с этим в учреждении решили давать бесплатные консультации краснодарцам по телефону.

- 9 декабря с 9:00 до 18:00 юридическое бюро организовывает акцию «Прямая связь». Жители и гости города могут бесплатно получить юридическую консультацию. По телефону специалисты смогут ответить на вопросы о предоставления мер социальной поддержки, алиментных отношений, распоряжения недвижимым имуществом и по другим необходимым вопросам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что специалисты не дают консультации по административному и уголовному законодательству.

КОНКРЕТНО

Получить бесплатную юридическую помощь 9 декабря можно по телефонам: 8-952-820-42-42; 8-952-864-21-12; 8(861)255-27-37.