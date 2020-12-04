Минтранс выделит 800 млн рублей для ускорения строительства Яблоновского моста

Фото: vladimirevlanov.ru

В этом году на возведение Яблоновского моста, который является межрегиональным и важным путепроводом для обоих субъектов – Краснодарского края и Адыгеи, выделено 490 млн рублей. Дополнительные средства Министерство транспорта РФ планирует разбить тремя траншами и в общей сумме направить еще 800 млн рублей для ускорения строительства моста.

- Сейчас Минтранс прорабатывается возможность дополнительного финансирования краевого бюджета для ускорения возведения Яблоновского моста. По планам из федеральной казны выделить Кубани на строительства Яблоновского моста в 2021 году – 200 млн рублей, в 2022 - 400 млн рублей и в 2023 – еще 200 млн рублей, - сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Евланова.

Владимир Евланов отметил, что надеется на положительное решение в помощи и увеличении бюджетных ассигнований для сокращения сроков строительства моста.