В кубанский хутор впервые за 200 лет проведут воду

Хутор Фортштадт, Новокубанский район. Фото: Игорь Сикорский, fotokto.ru

В хуторе Фортштадт Новокубанского района с момента основания населенного пункта, с 1794 года, не было водоснабжения. Здесь проживает около 400 человек и им всегда доставляли питьевую воду на спецмашинах. Впервые за 200 лет в хутор проведут водопровод.

- Воду жителям обещали еще в 2012 году, но так и не провели. Для ускорения процесса строительства трубопровода жители обратились в региональный штаб Общероссийского народного фронта. После запроса в министерство ЖКХ, в ведомстве пообещали заняться ситуацией в хуторе в первую очередь, - прокомментировала член регионального отделения ОНФ, депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Ранее администрация Прочноокопскогосельского поселения подготовила предпроектную документацию по строительству подводящего трубопровода и сетей в хуторе Фортштадт, а также выполнила анализ гидрологической карты местности. В домах хуторян вода может появиться уже в следующем году.