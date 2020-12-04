Детский сад в Краснодаре на улице Молодежной откроется в начале 2021 года

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В краевом центре завершают строительство детского сада №138 по улице Молодежной. По сути это реконструкция еще советского сада, здание которого несколько лет было брошенным, его вернули в муниципальную собственность.

- Капитально-восстановительный ремонт детсада начался в мае и уже подходит к завершению. С самого начала была коробка без оконных блоков и нормальной крыши. Сейчас на месте старого здания появился красивый современный корпус, - сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

Завершить работы планируется в течение месяца, еще 2-3 месяца нужно на оформление документов и завоз мебели. Детский сад распахнет свои двери для малыше уже в начале 2021 года.

- Скоро начнут формировать группы. Всего их будет 10, причем четыре - для малышей до трех лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.