На Кубани три школы закрыли на карантин из-за коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае из-за случаев COVID-19 закрыли три школ в Краснодаре, Калининском и Усть-Лабинском районах. Школьников и учителей отправили на самоизоляцию, дома они пробудут две недели.

- На сегодняшний день в регионе закрыты три школы: №79 в Краснодаре, №25 в Усть-Лабинском районе, и коррекционная школа в станице Калининской. В общем 904 школьника отправлены на самоизоляцию. Пока дети будут учиться из дома, в зданиях образовательных учреждений проведут дополнительную санобработку помещений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Стоит отметить, что образовательные учреждения Кубани отправляют на домашнее обучение отдельные классы или группы, где были выявлены заболевшие. Так, ученики 254 классов (0,9% от общего количества классов в крае) в 18 муниципалитетах переведены на удаленку. Также на самоизоляции находятся 23 группы в 16 детских садах Краснодара, Горячего Ключа и Сочи, а также Динского, Кущевского, Новопокровского, Туапсинского и Усть-Лабинского районов. Еще закрыты шесть групп в четырех краснодарских колледжах и техникумах.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что закрытых из-за случаев коронавируса школ и детских садов не было. Единственное, из-за простудных заболеваний закрыли детский сад в Динском районе.