«Настоящие мужчины»: В Краснодаре сотрудники ДПС помогли женщине поменять колесо на машине

Скриншот с видео instagram.com/krasnodar_kray

В сети появился ролик, на котором видно, как сотрудники ГИБДД не стали останавливать очередную машину ради проверки, а любезно пришли на помощь женщине-водителю. Двое ДПСников на корточках меняли поврежденное колесо, а хозяйка машины наблюдала за работой со стороны. Автомобилисты оценили отзывчивость полицейских и сняли происходящее на мобильники.

- Мир не без добрых ДПСников! Настоящие мужчины – умилился автор видео.

Некоторые отшучивались, комментируя, на видео жена командира. При этом многие отметили, что были случаи, когда сотрудники ГИБДД в сложной ситуации приходили на помощь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что кубанские полицейские помогли экстренно доставить в больницу женщину с приступом. Медики отметили, что пациентке это помогло выжить.