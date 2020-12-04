В Краснодарский край поступило 200 доз вакцины от COVID-19

Прививать начнут врачей и учителей

В Краснодарский край начинает поступать вакцина от коронавируса для массовой прививочной кампании населения.

- Сейчас нам поступили 200 доз препарата "Спутник Ви", до конца месяца мы ждем еще несколько тысяч доз, - рассказали в минздраве Кубани.

В первую очередь прививать от коронавируса начнут медиков и учителей. Именно эта группа населения, по мнению эпидемиологов, находится на передовой пандемии.

Напомним, желающим привиться введут вакцину «Спутник» — первую из зарегистрированных в России. Препарат разработали научный центр Гамалеи и институт министерства обороны. Тем, кому вкололи «Спутник», выдают памятку. В ней говорится, что каждый десятый человек, привитый от COVID, может почувствовать слабость и тошноту. У шести процентов возможны побочные эффекты: ломота в теле и мышцах, озноб или жар, головная боль.