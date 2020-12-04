За сутки в госпитали Кубани попали 174 человека с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае остается напряженной. На прошлой неделе график по количеству заболевших несколько дней опускался, но снова пополз вверх. По данным на 4 декабря за последние сутки в госпитали Кубани попали 174 человека с COVID-19, накануне было отмечено 170 заболевших.

- В Краснодаре заболели 68 человек, по девять – в Горячем Ключе и Кавказском районе, семь – в Северском. По шесть человек получили положительный результат после теста на коронавирус в Сочи, Туапсинском и Выселковском районах. По пять – в Крымском, Павловском и Анапе. По четыре человека прибавилось в медучреждениях в Геленджике, а также Мостовском, Абинском, Курганинском и Темрюкском районах. По три новых случая выявленно в Кореновском, Приморско-Ахтарском, Белореченском и Новопокровском районах. По два человека заразились в Гулькевичском, Белореченском, Калининском, Славянском и Усть-Лабинском. По одному – в Армавире, Динском, Ейском, Лабинском, Успенском и Новокубанском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

О количестве заболевших коронавирусом детей в оперштабе не уточнили. Стоит отметить, что в настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 54 пациента, еще четверо – на ЭКМО.