В Краснодарском крае умерли еще семь человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжат умирать люди с подтвержденным COVID-19. По данным на 4 декабря за последние сутки в госпиталях региона скончались семь пациентов.

- В краевой клинической больнице №1 умер 52-летний анапчанин. Врачам специализированной клинической инфекционной больницы не удалось спасти 96-летнего краснодарца. В Лабинской ЦРБ не стало местного жителя 79 лет. 93-летняя жительница Сочи скончалась в городской инфекционной больнице №2. В Тихорецкой ЦРБ перестало биться сердце 62-летней пациентки. В Северской ЦРБ скончалась 61-летняя жительница Динского района. Также летальный случай зафиксирован в Крымской ЦРБ, здесь умерла 52-летняя местная жительница, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что у всех умерших наряду с коронавирусной пневмонией были сопутствующие заболевания. Общее число летальных случаев за время пандемии на Кубани достигло 627.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в госпитали Кубани попали 174 человека с COVID-19. Число заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти.