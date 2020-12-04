Из Геленджика чаще всего летают в Москву, Питер и Екатеринбург

Фото пресс-службы аэропорта

Аэропорт Геленджика стал принимать на порядок больше пассажиров, чем в прошлом году. Поток в среднем увеличился на 39%.

- С января по ноябрь на прилет аэропортом обслужено 236 114 пассажиров – это на 43% больше чем в 2019 году, а на вылет — 234 975 человек – рост на 36% к предыдущему году. С начала года всего авиаузел обслужил 4 522 взлетно-посадочные операции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Геленджика

Из города-курорта в этом году чаще всего летали в Москву, Питер, Екатеринбург, Сургут и Красноярск. А из авиакомпаний приоритет отдавали таким авиакомпаниям как «Аэрофлот», S7 Airlines и «Победа».

- В декабре количество рейсов в Геленджик возрастет. Уже стартовали полеты в Москву. Заполняемость кресел на рейсах составляет более 90%. Это очень хороший показатель, особенно с тем учетом, что крупные перевозчики впервые выполняют полеты в Геленджик в период осенне-зимней навигации, - отметил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.