Кадастровая палата Кубани на вебинаре расскажет о регистрации земельных участков при строительстве

Фото администрации КК

9 декабря в 10:00 Краевая Кадастровая палата проведет вебинар на тему: «Единство судьбы земельного участка и объекта капитального строительства».

На вопросы кадастровых инженеров и профильных специалистов ответит начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных деи ствии Кадастровои палаты по Краснодарскому краю Юлия Третьяк.

В ходе вебинара будет раскрыт принцип единства судьбы земельного участка и объекта капитального строительства с точки зрения кадастрового учета и регистрации права.

Также слушателеи ждет подробное рассмотрение многоступенчатои правовои экспертизы документов, представленных для проведения кадастрового учета и регистрации прав в отношении объектов капитального строительства, а также случаи и порядок установления сервитута и публичного сервитута.

Прозвучат подробные ответы на следующие вопросы:

Кто вправе обратиться с заявлением?

Какие особенности при подготовке технического плана?

В каких случаях наличие права на земельныи участок обязательно, а в каких можно обои тись без него?

Когда необходим сервитут и публичныи сервитут при кадастровом учете объектов капитального строительства?

-Принять участие в вебинаре можно после авторизации на сайте Федеральной кадастровой палаты: https://webinar.kadastr.ru/webinars/ready/detail/97,- говорится в сообщении организации.