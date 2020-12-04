Кадастровая палата Кубани на вебинаре расскажет о регистрации земельных участков при строительстве

Фото администрации КК
9 декабря в 10:00 Краевая Кадастровая палата проведет вебинар на тему: «Единство судьбы земельного участка и объекта капитального строительства».
На вопросы кадастровых инженеров и профильных специалистов ответит начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных деи ствии Кадастровои палаты по Краснодарскому краю Юлия Третьяк.
В ходе вебинара будет раскрыт принцип единства судьбы земельного участка и объекта капитального строительства с точки зрения кадастрового учета и регистрации права.
Также слушателеи ждет подробное рассмотрение многоступенчатои правовои экспертизы документов, представленных для проведения кадастрового учета и регистрации прав в отношении объектов капитального строительства, а также случаи и порядок установления сервитута и публичного сервитута.
Прозвучат подробные ответы на следующие вопросы:
Кто вправе обратиться с заявлением?
Какие особенности при подготовке технического плана?
В каких случаях наличие права на земельныи участок обязательно, а в каких можно обои тись без него?
Когда необходим сервитут и публичныи сервитут при кадастровом учете объектов капитального строительства?
-Принять участие в вебинаре можно после авторизации на сайте Федеральной кадастровой палаты: https://webinar.kadastr.ru/webinars/ready/detail/97,- говорится в сообщении организации.