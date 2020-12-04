«Это радиация»: врач рассказал, что компьютерная томография невсегда необходима при COVID-19

Лечиться нужно осторожно

В Краснодарском крае не падает число зараженных коронавирусом. Однако в Роспотребнадзоре эпидемиологическую обстановку в регионе назвали стабильной. На Кубани достаточно медикаментов, оборудования и коечных мест для больных. Более того, по словам замначальника управления организации медпомощи населению, краевой минздрав готов развернуть еще места в госпиталях при необходимости. Но пока в этом нет необходимости.

- Наши жители должны понимать, что невсегда нужно записываться на КТ, - сказал Юрий Сарычев. - Все признаки пневмонии после заражения коронавирусом появляются только на 5-7 день, поэтому это будет бесполезно. Компьютерная томография не покажет изменений в легких, а лишнюю дозу радиации вы получите.

Поэтому штурмовать поликлиники, чтобы обследоваться на КТ, не имеет смысла. Делать такую диагностику стоит только по назначению лечащего врача.

К слову, в крае уже выдали несколько тысяч наборов препаратов, которые назначаются для лечение COVID-19 на дому. Дефицита медикаментов нет.