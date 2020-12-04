61-летний житель Армавира убил 52-летнего гостя после обвинений в домогательствах к его жене

Фото СК РФ

Вечером 23 ноября в Армавире, в доме на улице Советской Армии двое приятелей решили выпить. Поначалу все шло отлично-мужчины мирно болтали о жизни. Шло время, а вместе с ним росло и количество выпитого.

Внезапно 52-летний гость вспомнил, что приятель неоднократно приставал к его жене. И высказал 61-летнему хозяину претензии в весьма грубой форме. Хозяин сначала отвергал все обвинения, а затем, возмутившись несправедливостью речей гостя, схватил кухонный нож и дважды всадил его собутыльнику в грудь. Тот свалился на пол и признаков жизни уже не подавал.

Вскоре в квартиру пришла родственница хозяина. Женщина пришла в ужас от вида трупа на кухне, и тотчас же вызвала полицию.

- Следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю в отношении 61-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 52-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.