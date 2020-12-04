В станице Кущевской открыли новую котельную

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Кущевской модернизировали котельную. Ее открытие состоялось в торжественной обстановке.

- Событие очень важное для станичников. Новая котельная мощностью 1900 кВт обеспечит отоплением 11 социальных учреждении и 12 многоквартирных домов Кущевской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На строительство объекта потратили 14,6 млн рублей. Новая котельная была построена взамен изношенной, которая была возведена еще в 1982 году.

Всего, начиная с 2009 года, в Кущевском районе построили и модернизировали 14 котельных.

Напомним, что в Краснодарском крае начала действовать программа «Развитие ТЭК» и стартовала масштабная модернизация отрасли. За четыре года построено и модернизировано более 120 котельных.