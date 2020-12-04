Более 5700 наборов препаратов для лечения на дому получили поликлиники Кубани

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На Кубани сформирован набор бесплатных препаратов лекарств для лечения на дому более 5500 пациентов с COVID 19.

– Сейчас сформированы и доставлены в распоряжение врачей региона более 5700 наборов лекарств для амбулаторных больных. Это число лекарств требуется, чтобы удовлетворить потребности амбулаторных пациентов и создать запас в поликлиниках на местах, – сообщил замначальника управления регионального Минздрава Юрий Сарычев в ходе брифинга в Краснодаре.

Сарычев рассказал и о целесообразности проведения КТ-исследований при первых признаках заболевания. Томографию целесообразно проводить на 5-7 сутки после начала заболевания.

– Нет необходимости в первый же день заболевания пытаться провести КТ-исследование. Это не дает объективной картины, увеличивает нагрузку на аппараты и человек получает дозу радиации. Самое главное – раннее начало лечения, – подчеркнул специалист.