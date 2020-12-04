После ДТП со школьниками на Кубани возбудили уголовное дело

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские на Кубани возбудили уголовное дело после ДТП в отношении 61-летнего водителя "Газели", на которой везли школьников.

Именно он, по версии следствия допустил опасный маневр, из-за которого пострадали четверо детей и двое взрослых.

- На перекрестке, где водитель легкового автомобиля имел преимущество, ему не предоставили дорогу, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, авария с участием школьной "Газели" с надписью "Дети" произошла вчера вечером, 3 декабря, на дороге в Абинском районе. Автобус и иномарка слетели в кювет после столкновения. В числе пострадавших - водители разбитых автомобилей - участников аварии. Школьники были доставлены в больницу с различными травмами.

Теперь водителю "Газели" грозит наказание до трех лет лишения свободы.