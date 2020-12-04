Полиция в Краснодаре обнаружила подпольную нарколабораторию с 13 кг готового мефедрона

Фото ГУ МВД по краю

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по краю получили информацию о готовящейся крупной поставке в Краснодар химических составляющих для изготовления синтетического наркотика - мефедрона.

Результаты рейда в частный дом в краевом центре превзошли все, даже самые смелые ожидания полицейских. Подпольная лаборатория производила наркотики в промышленных объемах.

В ходе обыска в одном из строящихся частных домов, полицейские нашли лабораторное оборудование и около 13 килограммов готового мефедрона.

Занимались производством четверо жителей Краснодара в возрасте от 24 до 30 лет. Именно они организовали подпольную лабораторию по изготовлению мефедрона для последующей продажи.

-Сейчас УМВД России по Краснодару в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

Задержанные находятся под стражей.