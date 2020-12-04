Прокуратура нашла грубые нарушения в работе сочинского водоканала

Фото Владимира Веленгурина

В ходе проверки Сочинской межрайонной природоохранной прокуратурой соблюдения законных норм при отведении хозяйственно-бытовых стоков с очистных сооружений в реки, в работе сочинского МУП «Водоканал» выявлены многочисленные грубые нарушения.

Как установили эксперты, отходы IV класса опасности размещались предприятием противозаконно, что привело к загрязнению почвы аммонийным азотом.

Ущерб природе превышает 2 миллиона рублей.

Кроме того, прокуратурой установлено, что очистные сооружения «Черноморец» и «Аше» в Лазаревском районе Сочи практически не работают, а сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков идет прямо в реки Аше и Буу.

В речной воде в месте сброса стоков экспертами обнаружены химические вещества в концентрациях, многократно превышающих предельно-допустимые значения.

В результате водным биоресурсам рек Аше и Буу причинен ущерб более чем на 400 тыс. рублей.

- Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы СК и полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ (хранение отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния повлекли загрязнение окружающей среды) и ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам),- сообщает прокуратура края.