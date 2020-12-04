Депутаты Городского собрания в Сочи выберут мэра из трех кандидатов

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Как ранее сообщала «Комсомолка». в Сочи в связи с отделением из состава территории курорта его прежней части под названием Сириус, возникла необходимость избрания главы вновь образованного муниципального образования Сочи путем поведения конкурса, который прошел в два этапа 4 декабря.

Сначала комиссией оценивались полнота, своевременность и достоверность представленных конкурсантами документов, а также их соответствие установленным требованиям.

- По результатам было принято решение о допуске ко второму этапу пятерых из шести конкурсантов. Второй этап проведен в форме индивидуального собеседования, в ходе которого конкурсная комиссия оценивала профессиональные и личностные качества участников , а также их соответствие установленным требованиям. По результатам принято решение о регистрации и представлении в Городское Собрание Сочи списка, состоящего из трёх кандидатов,- сообщил председатель ГСС Виктор Филонов.

10 декабря на очередной сессии депутаты ГСС тайным голосованием изберут главу вновь образованного муниципального образования город-курорт Сочи.