В Темрюке инспектора Минприроды Кубани задержали при получении взятки

Фото Ксения Тимофеева

На рассмотрении у инспектора Минприроды Кубани в Темрюке находилось заявление о незаконной добыче местной жительницей на своем участке глубинной воды для собственных нужд.

Инспектор встретился с женщиной и пригрозил ей ответственностью за самовольно вырытую скважину. Впрочем, тут же инспектор намекнул, что 200 тысяч рублей очень помогли бы ему для балансировки собственного бюджета, а заодно уберегли бы женщину от ответа перед законом.

Владелица участка согласилась, и отдала сотруднику Минприроды половину суммы, а сама сообщила об этом в СК.

12 ноября инспектор пришел за очередным взяточным траншем в 50 тысяч рублей, получил деньги и тут же был задержан сотрудниками УФСБ по региону.

-Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего главного государственного инспектора по Темрюкскому району государственного экологического надзора регионального Минприроды. Он обвиняется в получении взятки за незаконное бездействие (ч.3 ст.290 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.