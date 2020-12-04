В центр Краснодара направятся «масочные» проверяющие

Фото мэрии Краснодара

В ближайшие выходные рейдовые группы из числа сотрудников полиции и мэрии Краснодара проведут проверки соблюдения режима повышенной готовности в самом центре города.

Проверки начнутся уже с вечера пятницы, и продолжатся в субботу и воскресенье.

Особое внимание проверяющие намерены обратить на соблюдение масочного режима в магазинах, кафе и ресторанах, расположенных на Красной и в прилегающих кварталах.

- Все организации должны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Это правило касается и индивидуальных предпринимателей, действующих в регионе. Жители обязаны использовать средства защиты органов дыхания в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, при посещении мест массового пребывания людей,- отмечают в мэрии Краснодара.

В Краснодарском крае 13 марта 2020 года постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева введен режим повышенной готовности. Сейчас он продлён до 15 декабря.