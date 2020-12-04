Геленджикский детский сад «зазеленел»

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Более 40 саженцев деревьев и кустарников высадили на территории филиала детского сада «Березка» в Геленджике. Местный житель, пожелавший остаться неизвестным, решил озеленить игровую площадку учреждения. Мужчина на собственные средства купил растения и подарил их детям.

Депутаты Думы Геленджика поддержали инициативу мецената. Татьяна Степанова, Елена Судакова, Татьяна Ходырева и Александр Борщ вместе с родителями воспитанников учреждения высадили на игровой площадке туи, можжевельники, кипарисы, бересклет и гибискус.

Теперь, по словам участников этой доброй акции, осталось выполнить самую сложную задачу – сберечь этот замечательный зеленый подарок.