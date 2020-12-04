Продажный полицейский в Адыгее предстал перед судом

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Одним из таких способов стало его плодотворное сотрудничество с земляком из Красногвардейского района республики.

Полицейский заранее сообщал ему о планируемых проверках миграционного законодательства. Эта информация была земляку очень полезна, так как он давно и массово использовал в своем бизнесе труд нелегалов из ряда стран СНГ. Оперу за эту информацию неплохо платили.

Во время одной из таких «зарплат» он и был задержан сотрудниками УФСБ по Адыгее. Теперь бывший полицейский предстал перед судом.

- Собранные следственным отделом по Гиагинскому району СКР по Республике Адыгея доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего оперуполномоченного МВД России по Красногвардейскому району. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу 01.12.2020,- сообщает СУ СК по Адыгее.